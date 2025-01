Com barriguinha de fora, Lexa compartilha vídeo de ensaio de Carnaval e encanta internautas

Mamãe na avenida! Lexa compartilhou um vídeo do último ensaio que fez com a escola de samba Unidos da Tijuca e encantou os amigos e fãs com a barriguinha de grávida de fora.

Na legenda, a cantora confirmou que vai desfilar como rainha da escola de samba no Carnaval. A agremiação do Unidos da Tijuca entra na avenida no dia três de março.

Teremos uma rainha barrigudinha na avenida! Que delícia estar com vocês minha amada.

Nos comentários, a funkeira recebeu elogios de amigos como Viviane Araújo. Além de Ricardo Vianna, o noivo, que mandou vários emojis com coração.