Síria: Autoridades de inteligência alertam sobre ataque planejado do Estado Islâmico em Damasco

Autoridades de inteligência do novo governo da Síria alertaram sobre um plano do grupo Estado Islâmico para detonar uma bomba em um santuário xiita em Damasco, informou a agência de notícias estatal SANA neste sábado.

De acordo com informações, os integrantes que planejavam o ataque foram presos e, segundo um funcionário do Serviço Geral de Inteligência, todas as capacidades sírias para enfrentar as tentativas de atingir o povo sírio estão sendo utilizadas.

O anúncio de que o ataque havia sido frustrado pareceu ser mais uma tentativa dos novos líderes sírios de tranquilizar as minorias religiosas, incluindo aquelas vistas como apoiadoras do antigo governo de Bashar Al-Assad. Fonte: The