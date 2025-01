Um luxo só! Segundo look de Sabrina Sato para festa de casamento é avaliado em pouco mais de 50 mil reais

Ela sabe que arrasa e chama atenção! Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união na última sexta-feira, dia 10, na presença de alguns amigos e familiares. Para celebrar o amor, a apresentadora usou dois looks, o primeiro da marca francesa Giambattista Valli Paris.

Já para curtir a festa, Sabrina escolheu um modelo rendado com transparência da grife Chloé, que custa pouco mais de 50 mil reais. Para completar o look, a noiva usou uma tiara de flores e optou pelo cabelo solto.

Nas redes sociais alguns convidados mostraram com detalhes o vestido.

Um dos maiores stylists do Brasil, Yan Acioli, também posou com a noiva e mostrou mais detalhes do vestido que ela escolheu para aproveitar a festa.

Para a festa, Sabrina e Nicolas chamaram Mart'nália para agitar os convidados com diversas canções. Animados, os dois encheram uma torre de taças de champanhe, e dividiram a primeira.