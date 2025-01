Garro volta a sentir o joelho e deve desfalcar o Corinthians na estreia do Paulistão

A temporada 2025 não começou bem para o camisa 10 do Corinthians, o meia Rodrigo Garro. Após se envolver em um acidente de trânsito com vítima fatal na Argentina, o jogador se reapresentou ao clube com uma tendinopatia patelar no joelho direito, lesão que deve tirá-lo da estreia do Paulistão. O time alvinegro enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

"Rodrigo Garro está em tratamento que teve início em dezembro de 2024, após o término da temporada, e seguiu durante o período de férias. Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube", diz a nota do clube.

O Corinthians, neste primeiro momento, descartou um procedimento cirúrgico no meia, que foi o principal destaque da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele, inclusive, chegou a fazer infiltrações no local para não desfalcar o time na reta final da temporada.

O clube evitou dizer o tempo que o atleta precisará para se recuperar da lesão. A expectativa é que o técnico Ramón Díaz aposte em Igor Coronado no setor, até que o meia esteja 100% recuperado, visando, principalmente, a Copa Libertadores.

Além da lesão, Garro vem recebendo todo respaldo do Corinthians após ter se envolvido em um acidente de trânsito com vítima fatal. Há uma investigação em curso. O meia chegou a ser detido, mas foi liberado e retornou ao Brasil para se reapresentar ao clube paulista. O jogador foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar.

Francisco Cuenca, promotor do Ministério Público de La Pampa que investiga o acidente divulgou recentemente que a vítima, Nicolas Chiaraviglio, testou positivo para álcool, maconha e cocaína.