Suspeito de receptação de veículo furtado é preso em São Bernardo

Na manhã deste sábado (11), policiais do 4º Distrito Policial de São Bernardo, do Riacho Grande, prenderam em flagrante José Rogério Miranda Pereira, suspeito de receptação qualificada de veículo automotor, durante a Operação Initium. A ação, desencadeada pela Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo, teve como objetivo o combate a crimes patrimoniais, cumprimento de mandados judiciais e tráfico de drogas e contou com o apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais).

Os agentes receberam informações sobre o comércio ilegal de peças automotivas e o desmanche clandestino de veículos em um local específico. Durante a abordagem, foram encontrados diversos veículos parcialmente desmontados e peças automotivas de origem incerta.

Entre os automóveis, foi identificado um Citroën C3 branco, de placas FIC2B32, registrado como furtado em 26 de junho de 2024. Os demais veículos e peças localizados, devido ao estado em que estavam, tiveram suas procedências ainda não determinadas. O local e os itens foram apreendidos para continuidade das investigações e realização de perícias

O delegado titular Marcus Vinicius Porcionato informou que foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra o suspeito, que responderá pelo crime de receptação qualificada, conforme o artigo 180, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. As investigações continuarão para identificar a origem dos demais itens encontrados no local.

Mandados de prisão



Além desse caso, a operação resultou na prisão de 10 pessoas e no cumprimento de mandados de prisão, incluindo flagrantes de tráfico de drogas, roubo de carga e furto de fios. Ao todo, foram apreendidos cinco veículos, uma motocicleta e substâncias entorpecentes.



A delegada seccional Dra. Kelly Cristina Sacchetto comemorou os resultados: “A Operação Initium foi um grande sucesso e demonstra a força do trabalho integrado das nossas equipes; a população pode ter certeza de que seguiremos firmes no combate ao crime e na proteção de nossos cidadãos.”