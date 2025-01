Com reservas, São Paulo vence XV de Jaú e termina na liderança do Grupo 11 da Copinha

Já classificado para a segunda fase, o São Paulo entrou em campo com reservas nesta sexta-feira diante do XV de Jaú, em jogo valendo a liderança do Grupo 11 da Copa São Paulo de Juniores. Mesmo sem seus titulares, o time da capital venceu, por 2 a 1, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, fechando a fase no topo. Guilherme Reis e Ferreira foram os autores dos gols do tricolor, enquanto David descontou para o time da casa.

O São Paulo encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos e nove pontos. Foram 10 gols marcados e apenas um sofrido, totalizando nove de saldo e com uma das melhores defesas da competição até então.

O time da capital abriu o placar com Guilherme Reis, aos 24 minutos de bola rolando. Na reta final da primeira etapa, o lateral recebeu o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Mesmo com um a menos na etapa complementar, o time da capital ampliou, com Ferreira, aos 21. O time até suportou bem a pressão, mas aos 30, David descontou para o XV de Jaú.

O adversário da segunda fase será o América-RN, segundo colocado do Grupo 12. As datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa São Paulo serão definidos e divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, após o encerramento da terceira rodada, previsto para este sábado, com os últimos 10 jogos.

Veja os confrontos já definidos:

Botafogo-RJ x IAPE-MA

Ponte Preta x Votuporanguense

Operário-PR x Mirassol

Criciúma x Santa Cruz

Guarani x CA Bandeirante-SP

Botafogo-SP x Atlético-MG

Ferroviária x Vitória

São José-RS x Santos

Água Santa x Linense

Fluminense x CRB-AL

Cruzeiro x América-RJ

Portuguesa x Real Brasília

Desportivo Brasil-SP x Bahia

Capivariano x Coritiba

Audax-SP x Votoraty-SP

Novorizontino x Athletico-PR

Santo André x Vila Nova-GO

Falcon-SE x Corinthians

Flamengo-SP x Náutico

Ibrachina-SP x Barra-SC

São Paulo x América-RN

Juventude x XV de Jaú

CONFIRA OS RESULTADOS FINAIS DESTA SEXTA-FEIRA:

Itapirense 0 x 4 Atlético-GO

Capivariano 3 x 0 Bahia

Serra Branca-PB 2 x 1 Picos-PI

XV de Jaú 1 x 2 São Paulo