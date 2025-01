Vinícius Júnior se aproxima da compra de clube português, diz jornalista

Astro do Real Madrid e da seleção brasileira, o atacante Vinícius Júnior pode em breve se tornar proprietário do seu próprio clube de futebol. Essa foi a informação trazida pelo jornalista Roberto Antolín, da rádio espanhol Cadena Cope, de Valladolid.

Vini estaria disposto a pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,5 milhões na cotação atual) para comprar o Alverca, time da Segunda Divisão de Portugal. Antes disso, o jogador já teria manifestado interesse em adquirir outro clube português, o Leixões, também da divisão de acesso.

Com 24 anos, o brasileiro pode em breve receber uma proposta de renovação do seu contrato com o Real Madrid, hoje válido até o meio de 2027. Neste final de ano, ele foi sondado para jogar na Arábia Saudita, mas permaneceu na Espanha. Sua multa contratual é de 1 bilhão de euros.

Desde 2018 no time merengue, Vini Jr. já conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, dois títulos da Copa do Rei, dois títulos da Liga dos Campeões e três títulos mundiais. Em dezembro passado, ele recebeu o prêmio The Best de melhor jogador do mundo pela Fifa.