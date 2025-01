Ramalhinho bate Corinthians e fica com a liderança na Copinha

O Ramalhinho não se intimidou contra o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e com uma vitória por 2 a 0, bateu o Corinthians no Estádio Bruno Daniel, com um público que ultrapassou os 8 mil presentes. O resultado garante a liderança do Grupo 27 para o time do Grande ABC, que terá a vantagem de continuar jogando em Santo André durante o mata-mata da competição.

Os garotos comandados pelo técnico Alexandre Seichi foram melhores durante todo o primeiro tempo. Em um jogo pegado, com poucas oportunidades, o Santo André teve a única chance perigosa da primeira etapa, com Gustavo Paulo, que mandou um chute por cima do gol. Mas o camisa 10 ainda iria brilhar na partida.

E foi o que aconteceu no segundo tempo. Aos oito minutos da etapa final, Gustavo Paulo recebeu um cruzamento no pé esquerdo, feito pelo lateral Paulo Henrique, e mandou de primeira para o fundo do gol, abrindo o placar.

Após o primeiro tento, o Timão teve que partir para cima do Ramalhinho, e quase conseguiu empatar após um vacilo do goleiro Renan, que deixou o gol andreense livre. Logo depois, Araújo quase igualou o jogo com uma bomba na trave.

Mas o camisa 10 apareceu de novo aos 25 para definir o placar, quando deu um passe que encobriu a zaga corinthiana para deixar o atacante Rafael Reis de frente para a meta, e marcar o segundo, seu quarto gol em três jogos de Copinha.

Na segunda fase, os andreenses encaram o Vila Nova–GO, vice-líderes da Chave 30.