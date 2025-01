Virginia Fonseca mostra resultado da cirurgia de hérnia umbilical: Saudades de ver a barriguinha

Nesta sexta-feira, dia 10, Virginia Fonseca mostrou o resultado da cirurgia de hérnia umbilical que realizou recentemente. Ela também passou pelo procedimento de mastopexia.

Nos Stories, a influenciadora compartilhou com os seguidores como está a sua barriga:

Tava com saudades de ver a minha barriguinha.

A empresária explicou também a razão de ter escolhido realizar as cirurgias:

- Tenho hérnia, só que com as gestações, ela saiu para fora. Depois da Maria Alice, voltei a usar piercing e, depois da Maria Flor, ficava torto e me incomodava bastante. E hoje vou tirá-la, se Deus quiser, e vou fazer a mastopexia do meu peito, porque eu falo sempre: depois de três filhos, não é mais peito, é teta.