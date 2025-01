Jay-Z pede arquivamento do processo por assédio sexual

Jay-Z entrou com um pedido de arquivamento do processo que o acusa de assédio sexual junto a Sean Diddy Combs. A vítima que nos anos 2000, tinha apenas 13 anos de idade, alega que foi agredida sexualmente pelos dois rappers.

Segundo a Variety, o marido de Beyoncé apresentou a petição na última quarta-feira, dia 8, quando obteve permissão da juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Analisa Torres. No pedido, Jay-Z, alega que o relato da mulher contém uma série de inconsistências.

Alex Spiro, advogado do artista, aponta uma entrevista em que a acusadora que permanece anônima, afirmou ter cometido alguns erros ao recontar a história do ocorrido, o que fez o profissional argumentar que o defensor da vítima, Tony Buzbee, está acusando o músico de um crime horrível, sem verificar adequadamente a alegação.

O arquivamento também inclui pedido de imposição de uma multa contra Tony Buzbee e sua firma de advocacia, por alegar fatos sem uma investigação adequada ou por não retirar essas alegações, uma vez que ficou claro que são falsas ou extremamente improváveis de serem verdadeiras.

A revista Variety também teve acesso a uma declaração de Buzbee, onde falava sobre a petição no tribunal e não na imprensa, e acrescentou:

O Sr. Spiro [advogado de Jay-Z] e sua firma são pagos por hora. Então, eles protocolam muita papelada inútil no tribunal. Com cada petição desesperada, sua equipe exala desespero. Ele e sua equipe acham que as leis e regras não se aplicam a eles. Eles estão completamente errados. Eles também acham que podem intimidar ou coagir os advogados das vítimas, protocolando petições sem mérito e frívolas, cheias de mentiras e meias-verdades.