Mel Gibson diz que teve casa destruída em incêndio em Los Angeles, mas que galinhas de estimação sobreviveram

Na noite da última terça-feira, dia 7, a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi surpreendida com um incêndio, considerado um dos mais destrutivos da história. Com os ventos mais intensos dificultando a contenção das chamas, diversos famosos foram atingidos pelas chamas.

Em entrevista para a NewsNation, rede norte-americana de notícias, Mel Gibson revelou que também foi vítima das chamas. Segundo o ator, sua casa em Malibu foi completamente destruída, mas, por sorte, ele estava em Austin, no Texas, gravando um novo projeto.

- Obviamente, é meio devastador. � emocionante. Você vive lá por muito tempo, e você tinha todas as suas coisas. Eu tinha minhas coisas lá, e foi como se eu tivesse me livrado do fardo delas, porque tudo estava em cinzas, comentou ele.

Felizmente, a família do ator está bem, inclusive as galinhas que ele tem de estimação:

- A boa notícia é que todos na minha família e aqueles que amo estão bem, e estamos todos felizes, saudáveis â??â??e fora de perigo, isso é tudo com o que posso me importar, realmente.