Gustavo Mioto marca presença em cruzeiro da ex-namorada, Ana Castela

Término amigável? Menos de um mês após confirmar o fim do relacionamento com Ana Castela, Gustavo Mioto chegou nesta sexta-feira, dia 10, no litoral de Búzios para embarcar no cruzeiro da cantora. Através das redes sociais, o cantor gravou vídeos entrando na embarcação, onde se apresentará na segunda noite de Férias com a Boiadeira em Alto-mar, a bordo do MSC Seaview.

A viagem marítima começou no último dia 9 e vai até o dia 12 de janeiro, passando por Búzios e Angra dos Reis. A programação do evento conta com várias atrações e vai animar os passageiros com shows da anfitriã Ana Castela, além de grandes nomes da música, como João Gomes, Zé Neto & Cristiano, Luan Pereira, Eduardo Costa e, claro, Gustavo Mioto.

Vale lembrar que Gustavo e Ana tiverem um namoro cheio de idas e vindas, e no último dia 13 de dezembro de 2024, confirmaram o terceiro término da relação, que começou em 2023.