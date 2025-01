Viih Tube faz desabafo após Ravi passar por novo exame

Viih Tube ainda está lidando com as fortes emoções que foi ver o filho caçula Ravi internado na UTI. Nesta sexta-feira, dia 10, a influenciadora, que já revelou estar com estresse pós-traumático, revelou que o pequeno precisou fazer um exame de sangue, que a deixou bastante emotiva.

- Deu tudo certo, mas a gente acha que está superado de um trauma e a gente não está. Eu vi ele ser pulsionado muitas vezes no hospital, teve um dia que foi 17 vezes porque precisava achar a veia dele. Era um caso que ele precisava tomar antibiótico e não conseguia, começou ela.

Segundo Viih, os enfermeiros enfrentam problemas para encontrar boas veias em Ravi, o que dificulta bastante os exames e faz com que o pequeno tenha que enfrentar diversas agulhadas.

Refletindo sobre o assunto, a influenciadora contou que algumas pessoas podem enxergar a situação como besta.

- Que bom que você pensa assim, porque provavelmente você nunca passou pelo o que uma mãe de UTI já passou. Parece simples, mas não é. Quando a criança é ruim de veia, ela é ruim de veia.

Que bom que deu tudo certo, não é? Ravi foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação do intestino, antes mesmo de completar um mês de vida. Felizmente, o bebê já recebeu alta hospitalar e está em casa com a família.