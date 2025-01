Belo já sabia que Gracyanne Barbosa estaria no BBB25

Após especulações, Gracyanne Barbosa foi confirmada no elenco do BBB25 ao lado da irmã, Giovanna Jacobina, com quem forma uma dupla. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, Belo supostamente já sabia que a ex-esposa havia aceitado o desafio de entrar na casa mais vigiada do Brasil mesmo em meio à separação.

E qual foi a reação do pagodeiro? O cantor teria buscado dar todo o suporte à musa fitness e à ex-cunhada em sua decisão de dizer sim ao convite e participar do programa. Belo e Gracyanne ainda teriam conversado algumas vezes antes do confinamento para resolver pendências da antiga vida de casal e resolver alguns assuntos pendentes.

Apesar de não estarem mais juntos e seguirem caminhos separados, os famosos, conforme noticiado pelo colunista, ainda estariam casados no civil. O cantor ainda mantém uma boa relação com Giovanna, que esteve em seu cruzeiro e o consideraria como um pai.