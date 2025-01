Avião que explodiu em Ubatuba é removido da praia

A prefeitura de Ubatuba, litoral norte paulista, concluiu a remoção da aeronave de pequeno porte que explodiu na praia do Cruzeiro na quinta-feira, 9. De acordo com a gestão municipal, a carcaça foi retirada por volta das 21 horas de quinta e, na manhã desta sexta, 10, passou a ser feita a limpeza do local.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) diz que "até o momento, não foi constatado dano ambiental significativo".

"Equipes do Setor de Atendimento a Emergências e da Agência Ambiental de São Sebastião, até o início da noite de ontem (09/01), prestaram apoio ao Corpo de Bombeiros, Aeronáutica e prefeitura de Ubatuba, no atendimento ao acidente com o avião de pequeno porte que caiu na praia do Cruzeiro. Os técnicos orientaram na colocação de barreiras de contenção e material absorvente em volta da aeronave, para evitar eventual vazamento de óleo e combustível", diz a Cetesb.

A companhia ambiental orientou a prefeitura para a remoção do solo impactado pelo avião, já que foi contaminado pelo combustível que estava na aeronave. Após a conclusão dos trabalhos emergenciais, a Companhia avaliará as próximas medidas administrativas.

Segundo a prefeitura de Ubatuba, a praia do Cruzeiro não é um local indicado para banho, fica no centro da cidade e é uma região de passeio.

A gestão municipal pede atenção da população que passa pela região, pois podem haver novas interdições no trânsito para a conclusão da limpeza - no momento da publicação da matéria, o fluxo estava liberado.

O acidente aéreo deixou um morto - o piloto, Paulo Seghetto - e quatro feridos - Mireylle Fries (filha do produtor rural Milton Fries), seu marido, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal, um menino e uma menina.

Todos os integrantes da família seguem internados em Caraguatatuba, para onde foram transferidos.

O avião, modelo Cessna Citation 525 CJ1, tentou pousar no aeroporto de Ubatuba, em momento de chuva e pista molhada.

Segundo a Rede Voa, concessionária que administra o aeródromo, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado e a cabeceira 09 e explodiu na orla da praia do Cruzeiro, perto de uma pista de skate.

O modelo pousou em uma pista operacional com quase 300 metros de extensão a menos do que o indicado para locais molhados, de acordo com o manual da aeronave.

O documento indica que a faixa de pouso operacional deve ter ao menos 838 metros de extensão quando o local está molhado.

A parte operacional da pista utilizada pelo piloto apresenta, contudo, apenas 560 metros de extensão.