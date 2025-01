Obituário - 12 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Lurdes Martins Fernandes. 97. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Mainetti, 96. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria da Silva Medeiros, 90. Natural de Caicó (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Alice Fernandes Ferreira, 88. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Helena Sugafara Taniguti, 88. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Jardim da Colina.

Deusdedit Barauna, 87. Natural de Queimados (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osório Leandro Betinho Veras, 86. Natural de Ingazeira (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdelice Maria de Jesus, 71. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Gonçalves de Araújo, 70. Natural de Saúde (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Lenin Mutaf, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Margarete Barbosa da Silva, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Ramos Moreno, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel da Graça da Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Rodrigues Venâncio, 25. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Garçom. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Ivone Aparecida Possari da Silva, 56. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 7, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

Renê Segundo Torres Saez, 56. Natural do Chile. Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 7, em Diadema. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Vicência Maria da Costa, 97. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Shirley Ghisani Dezoti, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Shioko Campos, 82. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Sebastião de Lima, 75. Natural de Santo Antonio da Grama (SP). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo. Dia 7, em Diadema. Cemitério das Cerejeiras.

Antonio Pedro Domiciano, 69. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Judecino Alves Gamas, 64. Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Hideko Kitagawa, 95. Natural do Japão. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Edilson Graciano de Souza, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Operador de máquinas. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.