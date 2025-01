Obituário - 11 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Ilidia Rodrigues Nunes de Oliveira, 88. Natural de Portugal. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Pereira Garcia, 84. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alves de Oliveira, 77. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio da Silva, 72. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Ortega Navero, 65. Natural de Terra Boa (Paraná). Residia no Jardim do Sul, em Bragança Paulista (SP). Dia 6, em Santo André. Cemitério Portal, em Itatiba (SP).

Venâncio Teixeira da Cunha, 60. Natural de Itaguara (Minas Gerais). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 6. Cemitério não informado.

Alex dos Santos, 43. Natural de Santo André. Residia no Clube de Campo, em Santo André. Porteiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Paula da Silva, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Sueli Aparecida Bueno, 68. Natural de São Caetano. Residia em Botucatu (SP). Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Luiz da Silva, 48. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerry, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Michele Cristine Cavalcanti Leite Souza, 26. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Recepcionista. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leonardo da Silva Paes, 24. Natural de São Caetano. Residia na Vila São José, em São Caetano. Motoboy. Dia 6, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Anatalia Ferreira Almeida, 81. Natural de Campanário (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Vale da Paz.

Cidalia Sá Teles, 81. Natural de Andaraí (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

José Peixoto da Silva, 71. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Socorro da Silva Aguiar, 61. Natural de José de Freitas (Piauí). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Vale da Paz.

Hélio Valdeci Pereira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

MAUÁ

Josefa Rosa da Silva, 76. Natural de Saloá (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Correia Teixeira, 58. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 6. Vale dos Pinheirais.