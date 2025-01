Ídolo, Xaropinho se despede do Sto.André Intelli

O Santo André Intelli comunicou ontem a saída de Xaropinho, ala de 36 anos que se tornou ídolo dos torcedores. O jogador, presente no elenco desde a fundação do projeto, em 2018, ainda não revelou qual será o seu próximo destino.

Em 2024, Xaropinho foi o segundo maior artilheiro da equipe, com 18 gols marcados, sendo 15 deles pela LNF (Liga Nacional de Futsal). Além disso, o ala contribuiu com quatro assistências e se destacou como o jogador que mais finalizou a gol em toda a competição.

Em sua trajetória pelo Ramalhão, Xaropinho acumulou mais de 200 jogos e pouco mais de 80 gols, se firmando como um dos principais nomes da história da equipe.

Ao longo dos anos no time, Xaropinho comenta que a relação com os torcedores foi um dos pontos mais positivos. “Trabalhei para conquistar o respeito da torcida que o Santo André se tornou. Isso fortaleceu não apenas a nós como jogadores, mas a mim como pessoa. É algo que levarei no coração” conta.

Sua despedida acontece após uma temporada histórica para o Santo André, que terminou entre os oito melhores do País na LNF. Durante a campanha, a equipe teve um episódio marcante ao eliminar o Atlântico-RS nas oitavas, quando buscou um 6 a 3 fora de casa, com três gols de Xaropinho, após um empate por 4 a 4 jogando em Santo André.

Segundo Xaropinho, a saída do time andreense se deve por sua vontade de buscar novos desafios. “O Santo André sempre será meu time do coração, independentemente de qualquer coisa. Espero que os que ficaram e os que vão chegar representem o clube da melhor maneira possível”, diz.

Especula-se que o futuro de Xaropinho pode estar no futsal europeu, embora não haja qualquer confirmação por parte do atleta e de clubes sobre possíveis negociações até o momento.