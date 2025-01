Tráfego segue normal na Imigrantes; lentidão persiste na Anchieta

O tráfego na Rodovia Anchieta está lento entre os km 13 e 10, no sentido São Paulo, devido ao alto volume de veículos. Nos demais trechos da via, a circulação segue sem complicações, de acordo com informações da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Na Rodovia dos Imigrantes, o fluxo está normal em todos os trechos. Entre os km 62 e 40 há restrição para veículos pesados no sentido São Paulo.

O sistema opera no esquema 5x5, com três faixas da Imigrantes destinadas ao sentido São Paulo e outras três ao litoral. Na Anchieta, duas faixas estão liberadas para cada direção.