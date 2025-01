Santo André e Corinthians decidem liderança na Copinha

Apesar de já terem vagas confirmadas no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santo André e Corinthians entrarão em campo no Estádio Bruno Daniel em clima de decisão. A partida das 17h fecha a fase de grupos, além de valer a liderança da Chave 27 e a manutenção dos 100% de aproveitamento dos times. Quem ficar no topo da tabela terá a vantagem de manter seus jogos eliminatórios em Santo André no decorrer do campeonato.

A expectativa é de casa cheia, já que os ingressos para o compromisso estão esgotados. Diferentemente dos demais jogos, quando apenas um dos setores do estádio foi liberado para a torcida, desta vez todos estarão ocupados.

Mesmo encarando o Corinthians, maior campeão da Copinha, com 11 títulos, o atacante Rafael Reis, do Ramalhinho, não demonstra nevorsismo. “Com certeza é uma atmosfera diferente jogar contra o Corinthians com casa cheia, mas creio que a torcida andreense também fará sua parte. Não vamos nos intimidar”, garante o jogador.

Rafael Reis é uma das principais esperanças para o Ramalhinho surpreender o Timão. O camisa 9 é um dos destaques do campeonato, com três gols nos dois jogos já disputados. “É fruto de muito trabalho. Estou muito feliz com a fase que estou vivendo. Só tenho a agradecer à comissão técnica por confiar em mim durante o processo”, disse.

Além dos garotos que jogarão a decisão em campo, o Estádio Bruno Daniel receberá a presença de Basílio, ex-jogador e ídolo do Alvinegro, que será o chefe de delegação do clube na rodada.





ÁGUA SANTA

Já com a vaga garantida ao mata-mata da Copinha pelo Grupo 9, o treinador Marcelinho Paulista optou por mexer completamente na escalação do Netuno ontem, diante do Brasiliense-DF, e não repetiu nenhum dos titulares da vitória por 3 a 1 contra o Tupã, válida pela segunda rodada.

Com reservas em campo em Tupã, o Água Santa acabou derrotado em 4 a 2. Os gols do time diademense foram marcados pelo camisa 18 Renato, e por Nicolas Viana. Apesar do resultado, o time manteve a liderança da chave, com seis pontos. A segunda vaga da chave ficou com o CRB-AL, que bateu os donos da casa por 3 a 0.

No confronto eliminatório da segunda fase, o Netuno irá enfrentar o Linense-SP, segundo colocado do Grupo 10, com seis pontos. A nova etapa terá jogos no domingo (12) e na segunda-feira (13).