Respeito é bom e “as filhas do Silvio Santos” também merecem

O assunto é delicado, daí a necessidade de cuidados no trato, e de cara esclarecer que Silvio Santos, nosso herói, nunca quis se candidatar a papa e nem teve a pretensão de virar santo.





Ao contrário, como todos nós, teve lá as suas virtudes - muitas, por sinal, que a todo instante somos levados a lembrar e reconhecer, e assim também os seus defeitos.





A toda hora, desde a partida dele, se escutam coisas, do tipo “Ah! Nos tempos do Silvio Santos não era assim” ou “Nos tempos do Silvio Santos isso não aconteceria”, além de outras do mesmo gênero e baixa estatura. Era sim e acontecia sim.





Calma lá! Vamos trabalhar melhor com o inevitável e botar os dois pezinhos no chão. Sem elucubrar, por favor, porque nada foi diferente em ocasião nenhuma.





Aliás, é bom começar do começo: Sílvio foi um grande empresário e um animador sem igual. Mas não foi perfeito. Sob o seu comando, muitas vezes, o SBT apostou em artistas de forma equivocada, como teve programas com fracasso de audiência e demissões de funcionários.





Assim, como inúmeras vezes, principalmente quando ele viajava para os Estados Unidos, era a ocasião de mandar gente embora. E de montão.





Sensato, portanto, virar a página do passado e, com o mesmo respeito, cair na real. E também hoje, em vez de “filhas do Sílvio”, tratar essas profissionais por seus nomes: Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata, Cíntia, Sílvia... e dar a elas o tempo necessário para dizerem a que vieram. Sem neuras.





Pois somente com o tempo – e não análises descabidas ou frases feitas precipitadamente – teremos condições de dizer se as suas escolhas e apostas foram corretas ou não. Tô certo?





TV Tudo



Teve esse papo



Em conversa com amigos, falando sobre a procura de alguns clubes interessados em seu futebol, Felipe Melo revelou um convite da Record para futuramente virar comentarista de futebol.





O que se sabe, por enquanto, é que a casa tem por ele grande carinho e admiração. A série no PlayPlus foi muito bem.





Por sua vez







Alexandre Pato, marido de Rebeca Abravanel, vai continuar como “convidado” nas transmissões esportivas do SBT, agora ao lado de Tiago Leifert.





O jogador, como se recorda, fez sua estreia na casa, de surpresa, na final da Sul-Americana, jogo Racing e Cruzeiro.





Jornalismo





Georgios Theodorakopoulos, o Grego, que foi muitos anos da Record, é um dos mais novos contratados do jornalismo do SBT.





Passa a integrar a equipe de Leandro Cipoloni.





Tem sentido







A escolha de Fred Bruno para o comando da edição paulista do “Globo Esporte” provocou surpresa em muita gente, incluindo aqueles que faziam as folgas de Felipe Andreoli.





Mas, está bem alinhada ao novo modelo da casa, que avalia também a força do talento no mundo digital. Bruno, criador de conteúdo nas redes, possui mais de 12 milhões de seguidores.





Senhoras e Senhores





Aliás, foi realizado um evento para a apresentação oficial do Fred Bruno como novo apresentador do “Globo Esporte”.





Maioria dos presentes, influenciadores digitais, como se constatou.





Gente bonita







A exemplo do protagonismo nas novelas, a Globo tem se preocupado em posicionar talentos negros nos mais diferentes segmentos.





Na transmissão do Carnaval de São Paulo, Valéria Almeida, do “Encontro”, e Ailton Graça estarão ao lado de Everaldo Marques. No Rio, Karine Alves dividirá os trabalhos com Alex Escobar e Milton Cunha.





Preparação e estudo





“Dona de Mim”, próxima novela das sete, acelera seus trabalhos na Globo.





Tudo muito a toque de caixa. Por acaso, nesta semana, começaram as leituras e o “laboratório” para os atores já confirmados.





Confidencial





Rumores muito fortes indicam que o nome de José Roberto Maluf está de volta ao mercado, mesmo com seu mandato à frente da Fundação Padre Anchieta, para oficias efeitos, seguindo até 12 de junho deste ano.





Segundo as mesmas informações, não há por parte dele o desejo de se reeleger.



Reality do SBT







Até o final deste mês, Boninho e Julio Casares, donos de uma nova produtora - nome da empresa em processo de escolha -, devem sentar com a direção do SBT para definir a ideia ou ideias – porque existe mais de uma para ser escolhida – de um reality de confinamento.





Há o desejo de se iniciar sua produção quase que imediatamente, valendo-se do Estúdio 10 da Anhanguera – bom sempre lembrar que ainda falta construir o 9. Mas isso é uma coisa...



... A outra







É que esta mesma produtora ficará responsável pela realização de outros projetos. Um, muito possivelmente para este ano ainda, o “The Voice”. Está quase tudo alinhavado para isto.





E, um pouco mais para a frente, o projeto de uma novela – ideia do seu Bonifácio – José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, de tiro curto, com no máximo 90 capítulos. Aliás, os turcos estão fazendo isso e se dando muito bem. Por enquanto, é o que já existe. Mas parece que vem mais.





Bate – Rebate



• Ivan Moré segue como contratado da Rede TV! e na expectativa de um novo projeto, após o fim do “Qualé, Moré?”...





• ... Aliás, o que mais falta na programação da Rede TV!, por incrível que pareça, são programas...





• ... E se dar ao luxo de acabar com qualquer um, sempre soa como algo bem esquisito.





• Foram encerradas as filmagens da comédia policial “Agentes Especiais”, estrelada por Marcus Majella e Pedroca Monteiro...





• ... O elenco também reúne Dira Paes, Chico Diaz, Dudu Azevedo, Malu Valle e Bárbara Reis.





• A série policial “Jo”, com Jean Reno como protagonista, estreia dia 27 no canal A&E.





• Beatriz Bulla, nova apresentadora do “É Notícia”, tem feito visitas à Rede TV! e, em breve, gravará os primeiros pilotos.





• Após lotar salas no Rio de Janeiro, “Duas Irmãs & Um Casamento”, com Maitê Proença e Debora Olivieri, estreia dia 15 em São Paulo, no Teatro FAAP.





• Band e Endemol abriram inscrição para a próxima temporada do “MasterChef Amadores”.





C´est fini







A partir do dia 18, o “Band Esporte Clube” passa a ser exibido das 11h30 às 12h para São Paulo, das 12h às 12h30 para o Brasil e retorna das 13h30 às 16h para a transmissão nacional.





Na mesma data, apresentação do novo cenário e a volta de Kalinka Schutel ao comando do programa, após licença-maternidade, e o início do “BEC Verão”.





Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!