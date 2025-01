Boizinho toma posse no Sindicato dos Cegonheiros

Reeleito presidente do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, toma posse hoje, em São Bernardo. O mandato é de quatro anos e vai até 2029. Junto com ele, 30 diretores serão nomeados.

Esta será a quinta quinta gestão de Boizinho à frente do Sinaceg. Ele destaca como principal marca dos últimos quatro anos a conquista da nova sede do sindicato, com 4.600 metros quadrados, instalada no bairro dos Casa. A estrutura comporta atividades diárias do corpo diretivo, serviço médico e odontológico aos associados, e um auditório para mais de 600 pessoas.

“Esse é nosso maior legado para a categoria, indiscutivelmente”, diz Boizinho. “É uma casa digna de uma categoria que é importantíssima para a economia brasileira e para as pessoas, uma vez que transportamos não apenas carros, mas sonhos de muitos consumidores que conseguem adquiri-los.”

O presidente reeleito cita ainda pleitos legislativos, como a aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que tornou obrigatório o exame toxicológico para motoristas profissionais.

Também vale destacar a alteração do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito na parte que diz respeito às cargas. Pacificou-se o entendimento de que eventual infração ao artigo 235 do Código Brasileiro de Trânsito somente se configura caso os veículos transportados ultrapassem as extremidades dianteira e traseira das cegonhas.

Para os próximos quatro anos, diz Boizinho, as metas continuam focadas na valorização profissional, na segurança viária e na qualidade dos serviços prestados. “Além da correção justa da remuneração profissional, vamos seguir sempre atentos às demandas das estradas para garantir condições de segurança e conforto para os cegonheiros, seguir prestando serviço de excelência às empresas de logística e entregando o produto na mais absoluta perfeição ao cliente final” , afirma.