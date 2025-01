Jamie Lee Curtis doa aproximadamente seis milhões de reais para vítimas de incêndio florestal em Los Angeles

Que atitude bacana! Mesmo depois de terem evacuado a residência no incêndio florestal que está devastando Los Angeles, Jamie Lee Curtis e o marido, Christopher Guest, fizeram uma doação de um milhão de dólares, o que equivale a cerca de seis milhões de reais, para os moradores das regiões afetadas pelo fogo.

Através do Instagram, nesta quinta-feira, dia 9, a atriz confirmou a contribuição:

Como o incêndio ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências envolvidos no combate ao fogo e no salvamento de vidas ainda estão trabalhando arduamente, e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros, meu marido, eu e nossos filhos nos comprometemos a doar US$ 1 milhão da nossa Family Foundation para iniciar um fundo de apoio à nossa grande cidade e estado e às grandes pessoas que vivem e amam lá. Estou em contato com o governador Newsom, com o prefeito Bass e com o senador Schiff para saber para onde esses fundos devem ser direcionados para causar o maior impacto possível.