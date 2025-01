Quem são os sobreviventes do acidente de avião em Ubatuba

O avião de pequeno porte que caiu nesta quinta-feira, 9, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, pertencia à família Fries, fazendeiros de Goiás. A aeronave transportava quatro membros da família: a empresária Mireylle Fries, seu marido, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal. Todos foram resgatados com vida e encaminhados para atendimento médico.

O piloto Paulo Seghetto, que conduzia a aeronave, não resistiu ao impacto e morreu no local. O avião partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros (SWME), em Goiás, e tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba (SDUB). No entanto, ultrapassou a pista, atravessou o alambrado e seguiu em direção à Praia do Cruzeiro, onde explodiu.

A família Fries chegou a Mineiros, município de 70 mil habitantes no interior de Goiás, em agosto de 1975, quando Milton Fries, patriarca da família, deixou o Rio Grande do Sul para explorar o Cerrado. Em setembro de 1976, Milton se casou com Maria Gertrudes, com quem teve três filhos, incluindo Mireylle, uma das sobreviventes do acidente aéreo.

Em 1976, os Fries adquiriram seu primeiro lote de terra, iniciando uma trajetória influente na produção agrícola. Tornaram-se pioneiros do cultivo de soja em escala comercial no Estado.

Milton Fries faleceu em abril de 2012, deixando um legado que inclui a criação de uma reserva florestal particular. A área é formada por 750 hectares doados para recompor o corredor ecológico que liga o Parque Nacional das Emas ao Rio Araguaia.

O acidente envolvendo membros da família Fries repercutiu entre autoridades de Goiás. O governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), lamentou o ocorrido em suas redes sociais: "Aos quatro passageiros da família Fries, dedicamos nossas orações, pedindo que Deus os abençoe e lhes conceda uma pronta e plena recuperação".

O prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, também manifestou solidariedade. "Manifestamos nossa solidariedade a Mireylle Fries, filha do saudoso empresário Milton Fries e de Maria Gertrudes Fries, ao esposo Bruno Almeida Souza e aos filhos. (...) Expressamos nosso profundo pesar pela perda do piloto da aeronave Cessna Aircraft, Paulo Seghetto, natural de Goiânia. Que Deus traga consolo e paz aos corações enlutados".