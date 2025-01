Paranapiacaba recebe Férias na Vila até o dia 31

Paranapiacaba receberá, ao longo do mês de janeiro, uma programação especial para toda a família curtir o período de férias. Pela primeira vez, será realizado o projeto Férias na Vila, com ampliação no período de funcionamento do comércio, somada às diversas atrações turísticas do local.

A iniciativa do produtor cultural Ale Oshiro, em parceria com a Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, empreendedores e monitores, será realizada até o dia 31 de janeiro. Destinado para o público de todas as idades, o projeto tem parceria com o Pontos MIS, um programa de formação e difusão cultural do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

“A Vila de característica inglesa é ideal para quem quer fugir do caos urbano, embora esteja localizada dentro da região metropolitana de São Paulo. A estrutura, o clima, a natureza e a programação especial são opções ideais para curtir as férias”, ressalta o secretário da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.

São mais de 40 empreendimentos de diversos segmentos que estarão abertos durante todo o mês para receber visitantes. Regularmente o comércio na Vila funciona nos finais de semana e feriados. O diferencial é ter mais opções ao público nesse período.

Quem comparecer poderá desfrutar das trilhas em meio à natureza, dos museus com as histórias ferroviárias, do artesanato, das casas em estilo inglês feitas de madeira, das pousadas, dos quiosques, dos cafés e da gastronomia.

Na parte cultural, o Cine Lyra terá atividades gratuitas, entre elas a exibição de documentários de Ale Oshiro como “De Paranapiacaba ao Peabiru” e “Memórias de Natal”, além do filme infantil “Perlimps”, de Alê Abreu.

A programação completa está disponível no site www.paranapiacabapeabiru.com/guiaturistico.

Para alguns eventos, como as caminhadas e a prática de esportes nas trilhas, recomenda-se fazer agendamento no Centro de Visitantes do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, localizado na Rua Direita, 371, na Parte Baixa, ou ainda na Associação dos Monitores Ambientais e Culturais (AMA), na Rua Direita, 344. Os telefones são 4439-0155 e 96498-2120. O endereço de e-mail é ama.paranapiacaba@hotmail.com.