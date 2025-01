Carolina Dieckmann desabafa após ser criticada por comentário em postagem de Fernanda Torres: Interpretações maldosas

Carolina Dieckmann decidiu se pronunciar após ser duramente criticada por um comentário em uma postagem de Fernanda Torres. Tudo começou após a vencedora do Globo de Ouro postar uma foto dos incêndios em Los Angeles e escrever:

Da minha janela, vejo Los Angeles in flames, em chamas traduzido para o português.

Nos comentários, Carolina deixou um recado à atriz:

Bem, só podia ser queimando de amor por você.

Rapidamente os internautas passaram a criticar Carolina, que decidiu apagar a postagem e usar suas redes sociais para explicar e lamentar os ataques sofridos, já que segundo ela a intenção foi transmitir apenas amor:

Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas... que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente num momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos.

Vale pontuar que Fernanda Torres emitiu um comunicado para tranquilizar os seus fãs em meio aos incêndios florestais.