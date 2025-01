Flávia Pavanelli grava desafio de fã para afastar rumores de que estaria no BBB25

Flávia Pavanelli viu seu nome entrar na lista dos possíveis participantes do BBB25. Por isso, nesta quinta-feira, dia 9, dia em que os nomes serão revelados, a influenciadora gravou um vídeo para tentar rebater os rumores.

Como ela fez isso? Pois bem, Pavanelli abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores e recebeu o desafio de falar uma frase para provar que não estava respondendo com conteúdo pré-gravado.

Será que Pavanelli realmente está fora da lista de participantes? A influenciadora conseguiu te convencer?

Para deixar os ânimos ainda mais exaltados, o perfil do BBB no Instagram compartilhou as mãos das duplas que já estão confinadas.