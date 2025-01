Marcelo Lomba tem contrato renovado e vê Palmeiras forte em 2025: 'Brigar pelo topo'

Reserva imediato de Weverton, o goleiro Marcelo Lomba teve seu vínculo renovado com o Palmeiras até o final deste ano. O goleiro de 38 anos disse estar à disposição do técnico Abel Ferreira para ajudar a equipe a manter a sequência de títulos das últimas temporadas.

"Os anos que passaram foram bons, mas a gente quer mais em 2025. Eu estou muito feliz com esse novo ano, que gera muita expectativa pelos campeonatos que temos, pelo grupo forte que está se formando. Senti do grupo, nesses primeiros dias, muita vontade de trabalhar e a camisa exige essa vontade de querer conquistar, de brigar sempre pelo topo", afirmou.

Há três anos no clube, desde que chegou do Internacional, Lomba atuou em 22 partidas, sendo vazado em apenas metade delas. Na última temporada, o goleiro defendeu a meta do conjunto alviverde em seis oportunidades, mas considera igualmente importante seu trabalho fora das quatro linhas.

"Seja quem jogar 70 jogos no ano ou quem jogar menos, (precisa) sempre pensar mais no coletivo do que na individualidade. Procuro a cada dia dar o meu melhor dentro e fora de campo, passando experiência para os mais novos, ajudando quem chega. E, nas oportunidades, poder fazer um bom trabalho, fechar o gol, ajudar o time a vencer as partidas e seguir esse ciclo de conquistas em 2025", disse o goleiro, que vê o grupo empenhado para começar o ano com vitórias.

"Senti nesses primeiros dias uma vontade maior de fazer mais, o Abel já está passando isso. O foco é a mentalidade de querer vencer a cada jogo e isso começa dentro do CT, na preparação seja física, técnica e mental", disse.

O Campeonato Paulista, primeiro compromisso da equipe na temporada, traz boas recordações a Lomba. "São três anos e três títulos paulistas. No primeiro ano, eu joguei bastante, inclusive a semifinal. Procuro ajudar da maneira que for, o importante é ter a mentalidade de que quem estiver jogando vai dar o seu melhor, e quem está fora pode cooperar."

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras deu sequência, na Academia de Futebol, aos preparativos para a estreia no Estadual, diante na Portuguesa, na próxima quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque. O grupo realizou um coletivo com ênfase em posicionamento, movimentações e marcação.