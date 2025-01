BBB 25: Globo dá 'spoiler' de participantes no Big Day

O público vai conhecer nesta quinta-feira (9), as duplas que vão entrar na casa do Big Brother Brasil a partir de 13 de janeiro. O Big Day, dia que os nomes serão revelados, será transmitido nos intervalos da programação a partir de "Tieta", no Vale a Pena Ver de Novo". Mas, antes disso, a Globo já começou a dar pequenos "spoilers" nas redes sociais e publicou fotos das mãos dos brothers e sisters.

"Eu sei que vocês estão MUITO curiosos pra saber quem são os participantes do #BBB25... Por isso resolvi dar uma mãozinha! Que laços serão esses, hein? Façam suas apostas!", escreveu os administradores da emissora nas redes sociais (veja aqui).

Enquanto isso, Tadeu Schmidt estará diretamente da casa acompanhado do time da Rede BBB para contar a todo mundo quem tem lugar garantido no game.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.