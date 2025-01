Ator de Power Rangers é condenado por agredir idoso

O ator Hector David Jr., conhecido por seu papel na série Power Rangers Samurai, da Nickelodeon, foi condenado na última quarta-feira, dia 8, por agredir um idoso em julho do ano passado. Segundo o TMZ, Hector se declarou culpado e deverá cumprir 45 dias de prisão pela agressão que aconteceu em Idaho, nos Estados Unidos.

A sentença original foi de seis meses, porém o juiz diminuiu 135 dias da pena, desde que ele mantenha bom comportamento durante esse período. Ele ainda vai ficar dois anos em liberdade condicional supervisionada e deve cumprir 100 horas de serviço comunitário.

Na ocasião, Hector se envolveu em uma discussão com um senhor que usava andador, pois disputavam uma vaga de estacionamento. As câmeras de segurança do local registraram a agressão. O ator fugiu do local sem prestar socorro.