Tiago Leifert será novo narrador esportivo do SBT

Tiago Leifert está de casa nova! Depois de deixara TV Globo e passar um tempo focando em seu canal no YouTube, o apresentador está de volta ao mundo da televisão, mas dessa vez, no SBT. A emissora confirmou a informação nesta quarta-feira, dia 8.

Leifert foi contratado como narrador e fará sua estreia no dia 21 de janeiro durante a transmissão do jogo do Benfica (POR) contra o Barcelona (ESP), pela Fase de Liga do torneio europeu, a partir das 16h45 da tarde.

Sobre a nova contratação, Leifert declarou:

Nasci e cresci na TV aberta e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da CONMEBOL Sul-Americana e da UEFA Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós.

