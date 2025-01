Família mobiliza buscas por calopsita desaparecida e alerta para golpes

Uma família de Santo André está em busca de Tico, uma calopsita de cinco anos que desapareceu no último sábado (4) na região central da cidade. O pássaro fugiu pela janela da cozinha após se assustar com um movimento repentino de sua dona, Laura Zanirato, 26 anos. Desde então, ela não mede esforços para reencontrá-lo.

"Ele é assustado com tudo, mas muito dócil. Ama espelhos, e sempre que via um, piava e imitava palavras. Ele era um grude comigo", contou Laura ao Diário.

Tico fugiu poucas horas após a família retornar de uma viagem. “Chegamos em casa, ele estava todo feliz, cantando no carro. Coloquei ele no quarto, onde sempre fica solto, com as janelas fechadas. Quando fui entrar, ele se assustou, voou até a sala, e acabou escapando pela única janela que estava aberta na cozinha, já que a porta não conseguiu ser fechada a tempo”, relatou Laura.

Desesperada, a dona gritou pelo pássaro e chegou a ouvir seus piados por alguns minutos, mas logo o perdeu de vista. Ela correu pelas ruas próximas e divulgou o caso em redes sociais, na esperança de encontrá-lo.

Golpes

A divulgação, no entanto, trouxe complicações inesperadas. Laura caiu em dois golpes enquanto buscava informações sobre o paradeiro de Tico. No primeiro caso, uma pessoa se passou por representante de uma empresa legítima, a Alerpet, que prometeu ajuda na divulgação em troca de um pagamento. “No desespero, fiz o depósito de R$ 80, mas não enviaram nada e começaram a me mandar figurinhas rindo da minha cara”, lamentou.

Pouco depois, um homem entrou em contato alegando estar com o pássaro e pediu R$ 50 para gasolina, dizendo que devolveria Tico sem cobrar nada mais. “Fiz o pagamento, mas era outro golpe. Descobri que o CPF dele era do Paraná", disse.

Nos dias seguintes, Laura continuou recebendo ligações de números desconhecidos, mas passou a exigir provas, como vídeos, antes de qualquer ação.

Laura continua buscando Tico incansavelmente, divulgando informações e pedindo ajuda da comunidade. “Eu preciso achá-lo. Ele é meu remédio diário. Só consigo dormir por causa de remédios e nem sei como vou conseguir voltar ao trabalho”, desabafou.

Tico é manso e pode se aproximar de pessoas em busca de abrigo. Quem tiver informações pode entrar em contato com Laura pelos telefones (11) 96485-8199 / (11) 95895-1593.