Escola de Artes de Ribeirão terá oficinas de dança nas férias de verão

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Emarp (Escola Municipal de Artes), promoverá no período de férias de verão, entre janeiro e fevereiro, oficinas abertas gratuitas de dança para os moradores. A programação que foi preparada pela equipe pelo Núcleo de Dança Núcleo “Casa Dame Margot Fonteyn” inclui aulas de ballet, breaking, sapateado, entre outras.

O objetivo da ação é propor ao público a vivência de passos básicos de algumas modalidades de dança, e oferecer um espaço gratuito de aprendizado. Vale ressaltar que a participação na oficina não dá direito a vaga nos cursos regulares de dança da EMARP.

As vagas são limitadas e para participar é necessário fazer a inscrição por meio do link: https://abrir.link/vdZHe. O interessado terá acesso à data e horário indicados, seguindo os pré-requisitos. Há opções para todas as idades.

As aulas acontecerão a partir do dia 22 de janeiro, na sede da EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishiara, 218 – Jardim Pastoril). O Núcleo de Artes Plásticas Ítalo Turriani também divulgará atividades especiais de verão nos próximos dias.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4823-7444, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Confira a programação:

Oficina de Ballet, com Profº Henrique Freitas

Dia 22 de janeiro - Quarta-feira

14h às 15h - ballet juvenil iniciante - (12 + sem experiência)

15h às 16h30 - ballet juvenil intermediário - (12 + e acima com mínimo de 1 ano de experiência)

18h às 19h- ballet adulto iniciante - (18 anos+)

Oficina Dançando em Cena, com os Professores Mariana Rocha e Felipe Ribeiro (convidado)

Dias 4 e 5 de fevereiro – Terça e Quarta-feira

18h30 às 20h30- de 13 a 60 anos (iniciantes)

Oficina de Breaking, com Profº Henrique Freitas

23 de janeiro - Quinta-feira

13h às 14h30- de 12 a 30 anos (iniciantes)

Oficina de Sapateado Americano, com a Profª Ruthiana Rosa

04 de fevereiro - Terça-feira - 18h às 19h30 - 12 anos + (iniciantes)

Oficina de Alongamento e Flexibilidade, com Profª Priscila Mendes

3 e 5 de fevereiro- Segunda e Quarta-feira

17h às 18h- 8 a 12 anos (iniciante)

3 e 6 de fevereiro - Segunda e Quinta-feira

18h às 19h- 12 anos + (iniciantes)