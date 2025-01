Combinando looks, Andréia Horta compartilha foto com primeira filha

Momento fofura! Andréia Horta usou as redes sociais na última quarta-feira, dia 8, para compartilhar mais um momento ao lado de sua primeira filha, a pequena Yolanda. No registro, a pequena aparece dormindo no colo da mamãe, usando um look de tigre, que combina perfeitamente com o da atriz, que é estampado com onças.

Na legenda, a mamãe escreveu:

Natural natureza total.

Yolanda nasceu dia 30 de novembro de 2024, e é fruto da relação de Andréia com Ravel Andrade. Casal assumiu o namoro em abril de 2022 e um pouco mais de dois anos depois, em junho de 2024, anunciaram a gravidez com a foto de um sapatinho de bebê.

Desde o nascimento da pequena, o casal de atores vem preservando a imagem dela, sempre tomando o cuidado de não mostrar seu rostinho.