Médica agride motorista de aplicativo que se negou a entrar em condomínio

Um motorista de aplicativo foi agredido e insultado por uma médica após se recusar a entrar com o carro no condomínio onde ela mora, no bairro Horto Florestal, em Salvador (BA).

Imagens da gravação mostram Luan Felipe de Araújo Cruz sendo agredido por Fedra Emanuela Aquino, que exige que ele estacionel dentro do condomínio. A médica justificou que não desceria na rua por estar com joias.

O caso aconteceu no dia 26 de dezembro, mas só foi divulgado nesta terça-feira (7).