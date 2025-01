Denílson, que não conseguiu programa na Band, vai ter o dele na Globo

As voltas da vida... Denílson tinha o projeto de um programa na Band, em várias ocasiões com promessas de estrear. Mas não aconteceu.

A informação é que o comercial sempre deu o contra. Ou que não conseguiu vender o que ainda nem existia. Aliás, algumas TVs ainda acham que podem vender pacote de macarrão, sem antes de comprar a farinha.

Só que a moda de agora é meio essa.

A televisão dos últimos tempos mudou, com todos os erros de direito, a sua maneira de trabalhar. Antes, como fórmula vencedora, o artístico tinha que produzir e o comercial sair para vender. Inverteram, na maioria das TVs, a ordem das coisas. Ou estão tentando inventar outra roda.

Resultado, a Globo, à moda antiga, foi lá e pegou o Denílson, que na televisão apreendeu a ganhar dinheiro como nos seus tempos de jogador de futebol. E já vai, de cara, dar um programa pra ele.

Um perde e ganha dos mais interessantes. Ou uns perdendo e outros sempre sabendo ganhar.

TV tudo

Combinado assim

A participação de Denílson no Globo Esporte – SP só terá início em fevereiro e não será diária, devido aos seus outros compromissos, incluindo o novo programa de domingo do SporTV. Nesse primeiro momento, a partir de segunda-feira, a ordem é concentrar os trabalhos do GE em Fred Bruno, seu novo apresentador.

Na boa

Sem a intenção de magoar ninguém, mas apenas com a intenção de ajudar: o Fred Bruno e a Globo, se ainda não pensaram nisso, precisam contar com o apoio da fonoaudiologia. Aliás, este é um serviço indispensável que sempre deve estar à disposição de todos, em se tratando de rádio e TV especialmente.

É bom dizer

A direção da Band está esperando pela volta da Renata Fan, em período de férias, para saber da necessidade de contratar alguém para o lugar do Denílson no Jogo Aberto. Por enquanto, vai seguindo com o mesmo pessoal.

Próximo de zero

Data hoje, a chance de Pablo Marçal ganhar um programa no SBT ou ser aprovado em qualquer um dos pilotos gravados, no fim do ano passado, é praticamente nenhuma. Só serviu mais como barulho mesmo.

Definido

Ainda de Dona de Mim, já foi acertado que o protagonista jovem, Juan Paiva, fará o personagem Samuel. Que vem a ser ou que será filho adotivo de Tony Ramos.

Parceria

Gravado em dezembro, o piloto de um novo programa de humor, liderado por Mauricio Meirelles, foi dirigido por Gui Cintra. Os dois trabalharam juntos nos tempos do Foi Mau, da Rede TV!. A direção da Globo ainda vai avaliar.

Pilotando

Depois do pré-light, além de outros ajustes, ontem foram gravados os primeiros pilotos do Esporte Record, já com as ilustres presenças de Cleber Machado e Paloma Tocci. Hoje, para afinar tudo direitinho, devem repetir a dose. O programa, instalado no Estúdio K da Barra Funda, divide seu espaço com os cenários da cabine de transmissão e o do pré-jogo.

Coincidência forçada

No dia 19, com direito a transmissão do Paulistão e estreia do Esporte Record, Roberto Cabrini deve começar como apresentador do Domingo Espetacular, ao lado de Carolina Ferraz. Sérgio Aguiar será deslocado para outro projeto do jornalismo.

O que é a vida

Fontes seguras dos bastidores apostavam na certeza de novas mudanças, já para este início de ano, na apresentação de outros programas jornalísticos da Record. Mas o que agora se informa é que, por mais curioso que possa parecer, a estreia do José Luiz Datena no SBT acabou dando uma freada em tudo. Por enquanto, vai seguir tudo como sempre foi.