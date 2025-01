Marina Sena se pronuncia sobre boatos de que entrará no BBB25: - Estou confinada no estúdio

Marina Sena e Juliano Floss viram seus nomes se tornarem assunto na web como possíveis famosos que estariam cotados para o BBB25. Diante das especulações de que já estaria confinada para entrar na casa mais vigiada do Brasil com o namorado como membros do Camarote, a cantora se pronunciou através das redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 8.

Marina surgiu nos Stories do Instagram e declarou:

- Gente, é verdade! Eu estou confinada..

Mais tarde, retornou, dessa vez mudando o ângulo da câmera e mostrando que estava na frente de um microfone, gravando músicas em um estúdio. A artista declarou que está ocupada preparando o MS3, seu próximo projeto.

- Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o MS3. Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada.

No X, antigo Twitter, ainda escreveu:

Único confinamento possível: no estúdio terminando o MS3.

Juliano, no entanto, ainda não comentou os boatos de que será estará no BBB25. O programa anunciará todos os participante, que entrarão em duplas, nesta quinta-feira, dia 9. Já a estreia do programa acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13.