Consórcio anuncia volta de S.Bernardo, e Lima espera 1ª reunião

Taka Yamauchi (MDB), prefeito de Diadema e presidente interino do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, anunciou ontem à tarde o retorno de São Bernardo à entidade regional. A declaração foi dada logo após almoço com os chefes dos Executivos de Santo André (Gilvan Junior, PSDB), São Bernardo (Marcelo Lima, Podemos), Ribeirão Pires (Guto Volpi, PL) e Rio Grande da Serra (Akira Auriani, PSB), além do governador em exercício Felicio Ramuth (PSD), que garantiu abrir diálogo com Tarcísio de Freitas (Republicanos), titular do Palácio dos Bandeirantes, para agendar uma reunião com a entidade.

“Quero anunciar a volta de São Bernardo ao Consórcio Intermunicipal, o que vai possibilitar trazer um bom olhar, uma visão da região em busca de soluções amplas”, declarou Taka, que projetou reunião de trabalho no ambiente da entidade para os próximos dias.

Marcelo Lima teve o projeto de retorno à entidade aprovado de forma unânime na Câmara, na semana passada. O prefeito de São Bernardo declarou aguardar a primeira assembleia do colegiado para de fato passar a participar das atividades. “Tenho autorização legislativa (para o retorno) e o aval do presidente, que aceitou São Bernardo. Aguardo agora a marcação do dia da assembleia para participar da primeira reunião”, disse.

Oficialmente, o Consórcio Intermunicipal informa apenas que o primeiro encontro de 2025 ocorrerá “na segunda quinzena de janeiro”. Marcelo Lima é o mais cotado para chefiar a entidade regional.

Felicio Ramuth, por sua vez, garantiu que, após a escolha do novo presidente a a reinserção de todas as cidades (o retorno de São Caetano, que deixou a entidade em 2023, ainda é incerto), um encontro com o governador Tarcísio de Freitas será pavimentado. “Nós não vivemos isolados no mundo. É de extrema importância essa aproximação e o trabalho conjunto com quem tem a sensibilidade de entender o dia a dia da população. Vou de pronto falar com o governador para marcar a primeira reunião no Palácio dos Bandeirantes. Levando as pautas comuns, o Consórcio vai ajudar nosso governador a atuar nas cidades”, afirmou.

Mesmo com o retorno de São Bernardo ao Consórcio, a entidade ainda seguirá com uma peça faltante. São Caetano ainda não integra o colegiado, apesar de o prefeito Tite Campanella (PL) ter sinalizado a possibilidade de reinserir a cidade, embora não tenha enviado projeto à Câmara.

Indagado sobre o diálogo com Tite, Taka afirmou que as conversas estão avançadas, e que o prefeito de São Caetano tem colocado “vigor na ideia pensando no coletivo”, mas que, em uma “próxima etapa, vão se reunir”. Não ha prazo para o encontro ocorrer.