Traficante é preso em São Bernardo com entorpecentes e arma de fogo

A Polícia Civil de São Bernardo prendeu nesta quarta-feira (8) um homem, identificado como Ryan Alves Marinho, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, na região do Riacho Grande.

Após receberem informações sobre um local onde estava sendo realizado comércio de entorpecentes, os agentes do 4º DP (Distrito Policial) da cidade fizeram campana e conseguiram visualizar o indíviduo em atividade, praticando tráfico no portão de sua própria residência.

No interior da casa, os policiais encontraram 85 porções de cocaína, 57 de maconha e 26 de crack, além de um revólver calibre 38, três rádios comunicadores e dinheiro em espécie – um total de R$ 160. Com ele também foi encontrado um caderno com a contabilidade do tráfico.

Questionado, Ryan confessou que trabalhava com o comércio de drogas havia um mês. Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito.