Jessica Alba estaria se divorciando de Cash Warren

Jessica Alba e Cash Warren estariam se divorciando, segundo o TMZ. Fontes contaram ao site que a atriz e o produtor de filmes, que estão casados há 17 anos, já teriam passado da fase de crise no casamento.

Até o momento, no entanto, os dois ainda não se pronunciaram sobre o assunto. O site ainda informou que não se tem informações sobre o que teria causado a separação, que é recente.

Vale lembrar que os dois já haviam levantado boatos de crise quando começaram a fazer aparições públicas sem aliança. No entanto, no início de 2025, Cash surgiu em uma publicação no Instagram de Alba.

Nas imagens, o casal estava celebrando o aniversário de sete anos de idade do filho Hayes. Além do pequeno, eles também são pais de Honor, de 16 anos de idade e Haven, de 12.