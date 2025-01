Mandy Moore evacua residência em meio a incêndio florestal de grandes proporções em Los Angeles

A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos está sendo tomada por um grande incêndio florestal e tem obrigado cerca de 300 mil residentes a evacuarem a região. Mandy Moore, foi uma das pessoas que precisou deixar o local onde mora com a família para se abrigar em um lugar seguro.

A atriz de 40 anos de idade, usou as redes sociais para confirmar para os fãs de que ela, o marido, Taylor Goldsmith, os três filhos e os pets da família, estavam bem.

Evacuados e seguros com as crianças, cachorro e gatos. Rezando e grata pelos socorristas, escreveu a estrela de This is Us.

Mandy também desabafou com os seguidores ao publicar um foto ao lado do filho Ozzie, nesta quarta-feira, dia 8:

Grato pela gentileza dos amigos que nos deram um lugar para nós ontem à noite. Tentando proteger as crianças da imensa tristeza e preocupação que sinto.

E ainda afirmou estar arrasada com a situação:

Rezando por todos em nossa linda cidade. Tão arrasada pela destruição e perda. Não sei se nosso lugar sobreviveu.