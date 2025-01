Tigre apresenta Felipe Azevedo como reforço no ataque para o Paulistão

Após seis anos atuando pelo América–MG, o atacante Felipe Azevedo agora terá o desafio de defender as cores do São Bernardo FC, que apresentou o atleta oficialmente na última terça-feira (7).

Ao todo, no time mineiro, foram 256 jogos, com 30 gols e 16 assistências. Aos 37 anos, o atacante promete que não faltará vontade com a camisa do Tigre. “Estou sempre lutando em campo. Busco ajudar no ataque, mas também no sistema defensivo. Espero ajudar a não só dentro de campo, passando minha experiência para os a mais jovens”, afirmou.

Já em treinamento com o restante do elenco, Azevedo, que já teve passagens por Água Santa, Ponte Preta e Santos, voltará a jogar o Paulistão, e exalta a dificuldade do torneio. “É o principal estadual do Brasil, o campeonato que todo mundo desejar jogar. Estou feliz em voltar a disputar e espero poder ajudar o São Bernardo a fazer uma grande campanha”, declarou o atacante.

Com contrato até o fim de 2025, o novo reforço espera fazer um grande ano pelo Tigre também na Série C, mas o pensamento agora é no Paulistão. “O São Bernardo vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos, mas esperamos poder fazer ainda melhor”, conta.

Felipe Azevedo e o São Bernardo estreiam pelo Paulista em uma semana, na quinta-feira (16), em um clássico regional contra o Água Santa, na Arena Inamar.