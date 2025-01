Argentina: Milei transfere estatal a grupo americano na primeira privatização de seu governo

O governo do presidente argentino, Javier Milei, anunciou nesta quarta-feira, 8, a primeira privatização de uma empresa sob sua administração ao conceder uma participação majoritária de uma metalúrgica a um consórcio com capital norte-americano.

"Privatizamos a Impsa", disse o ministro da Economia, Luis Caputo, em sua conta no X, antigo Twitter, na qual publicou uma declaração explicando o acordo com a Industrias Metalúrgicas Pescarmona.

A declaração do ministério afirma que a decisão oficial de alienar as ações detidas pelo Estado está de acordo com o objetivo de "déficit zero" e a não alocação de recursos federais para empresas privadas, "abrindo assim a possibilidade de a empresa continuar sua atividade de forma saudável dentro de uma estrutura de economia de mercado".

A província de Mendoza, que tem uma participação acionária na Impsa, expressou sua disposição de apoiar a decisão do governo nacional.