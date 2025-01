Recuperados de virose, Guilherme e Yusupha retornam e Caixinha comanda treino no Santos

O técnico Pedro Caixinha comandou uma atividade tática nesta quarta-feira e o trabalho contou com duas novidades. Ausentes do treino na última terça-feira por apresentar um quadro de virose, Guilherme e Yusupha participaram da movimentação.

O surto que atinge a região da Baixada Santista já tinha afetado mais dois atletas do elenco: o zagueiro Luan Peres e o volante Hyan, que também apresentaram os sintomas da doença.

Em meio aos problemas extracampo, o técnico Pedro Caixinha iniciou um trabalho tático e deu ênfase ao posicionamento do time já visando o jogo-treino que a equipe vai fazer nesta quinta-feira, contra o Athletic, no CT Rei Pelé.

Ainda em fase de adaptação ao elenco, o comandante português não deu indícios sobre o time que deve começar o amistoso. No entanto, a tendência é que ele aposte na formação titular que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.

A principal novidade deve ser a presença do goleiro João Paulo como titular. No ano passado ele sofreu uma cirurgia no tendão de Aquiles e ficou fora de quase toda a campanha. Gabriel Brazão, que herdou a vaga de titular na competição, deve ficar no banco.

Como participou do treino e demonstrou estar recuperado, o centroavante Guilherme deve comandar o ataque junto com Soteldo e Wendel Silva. No meio-campo, Diego Pituca está garantido. Na defesa, JP Chermont e Escobar estão cotados para ocupar as laterais enquanto a zaga poderá ser formada por João Basso e Luan Peres.