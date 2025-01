Morre mãe de Denise Fraga, Wilma Fraga, aos 83 anos de idade: A mulher da minha vida

Que tristeza! Denise Fraga anunciou nesta quarta-feira, dia 8, a morte de sua mãe, Wilma, aos 83 anos de idade. A matriarca havia recebido o diagnóstico de um enfisema pulmonar, doença crônica e degenerativa que afeta os pulmões.

A atriz compartilhou a notícia através dos Stories. O texto dizia:

Depois de muitos ensaios de despedida, a mulher da minha vida faz finalmente a sua estreia como estrela. Prepare-se para tamanho brilho.

Em um de seus últimos textos dedicados à mãe, Denise revelou alguns detalhes sobre sua personalidade. Leia abaixo:

Minha mãe se fingia de morta. Éramos crianças. Chamávamos por ela e ela continuava ali, inerte, no sofá. Quando estávamos prestes a chorar, ela acordava com uma gargalhada, rompendo com o nosso possível desespero. Fomos nos acostumando com a brincadeira. De péssimo gosto, eu sei. Mas, na época, eu não sabia nem o que era gosto. Acabava achando divertido. Ou achava que devia achar. E o alívio que eu sentia ao ouvir a gargalhada era realmente um prazer. Na minha memória, ficou mais o alívio do que o desespero. Nesses últimos tempos, tenho me lembrado muito da brincadeira. Precisou ser internada por duas vezes em um mês e meio. Como era de se esperar, tem um enfisema grave. Nas duas vezes, quase foi intubada e, nessa última, fomos chamados para decidir se sim ou se não. Com todas as comorbidades que ela tem, dificilmente sairia do tubo. Ela já tinha nos dito, várias vezes, que não queria ser mantida viva artificialmente. Dura decisão. Tiveram início os cuidados paliativos.