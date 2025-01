CNPS confirma reunião extraordinária amanhã, às 14h30; teto do consignado entra na pauta

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) se reunirá de forma extraordinária na quinta-feira, 8, das 14h30 às 17 horas para avaliar, dentre outras pautas, o teto de juros para o empréstimo do consignado para beneficiários do INSS - que está parado em 1,66% ao mês desde junho de 2024, como antecipou o Broadcast. O CNPS deve elevar este patamar amanhã.

O encontro foi marcado em função de o Banco Central ter elevado a taxa Selic em 12,25% ao ano em dezembro, segundo apurou a reportagem.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os bancos estão com rentabilidade negativa em todos os públicos do crédito consignado do INSS, o que tem reduzido o volume mensal de concessões.

Após a alta da Selic, o teto de juros da modalidade deixou de cobrir os custos de distribuição através dos correspondentes bancários, e executivos do setor avaliam que a oferta via canais próprios está ameaçada.

Bancos como Bradesco, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Pan, BMG e Paraná Banco chegaram a interromper a oferta do consignado via correspondentes.

O teto é fixado pelo CNPS, que conta com 15 membros, sendo 6 do governo, todos ligados à pasta da Previdência. Desde o ano passado, o teto passou por oito cortes, e o CNPS ainda não havia debatido uma possível alta diante da elevação da Selic.