De São Francisco a Mauá. Uma oração bem brasileira. Trazida da Espanha, de Portugal. Adaptada à nossa gente. Mantida por uma juventude que faz memória...

Uma equipe formada por jovens de Mauá apresenta um documentário de 70 minutos interligando Minas Gerais ao Grande ABC.

“Caminhos da Folia” resgata e constrói uma história bem brasileira, adaptada dos irmãos portugueses e espanhóis, manifestação colonial trazida ao Brasil durante a colonização.

A história dos Reis Magos em direção a Belém no testemunho do nascimento do Meninos Jesus. No presente caso, uma caminhada da cidade de São Francisco a Mauá.

Este é o tema desta semana do programa “Memória”, da TV do Diário do Grande ABC. Entrevistadas: Thaís Morais, diretora do documentário, e Dagliane Natiele, roteirista, as duas artistas mauaenses.

PRA DIVULGAR MAUÁ

O documentário só foi possível graças ao incentivo da Lei Paulo Gustavo.

“Jovens de São Francisco, não deixem essa tradição morrer”, disse Dagliane, olhos fixos na câmera.

“Folia é o resultado de muitos anos como artista em Mauá, continue incentivando nossos artistas, nos ajude a divulgar Mauá”, acrescentou Thaís, também emocionada, olhos para a cidade.

A migração mineira à cidade, e à Grande São Paulo, como um todo, trouxe a Folia de Reis, preservada em muitos locais de Minas. Mas seus adeptos vão envelhecendo e é preciso uma renovação.

Thaís e Dagliane citaram os três Reis Magos de São Francisco, Sr. Mateus, Sr. Antonio e Zé Luiz.

REIS MAGOS MINEIROS

Mateus Rodrigues Pereira, 94 anos, é o mais velho a aparecer no documentário, avô da Thais. “Vovô, o mundo precisa te conhecer e eu estou muito feliz”.

Antonio Rodrigues de Almeida, irmão de Mateus, 79 anos, reside em Mauá. Fez sua vida em Mauá. Aqui nasceram seus filhos, no Jardim Paranavaí. Durante uns cinco anos trouxe a Folia de Reis à cidade.

José Luiz Rodrigues Pereira, 66 anos, hoje folião de guia, chefe da Folia em Minas mesmo residindo em Brasília.

“Caminhos da Folia” une os três na tela, onde aparecem Maria Rodrigues cantando, e benzendo, e tanta gente mais. Uma homenagem prestada a avó Eva Ferreira Borges, mulher do ‘seo’ Mateus, que já partiu.

VAMOS COMER PETA

O documentário mostra a mesa farta das casas na recepção aos cantadores. Muito queijo, pão de queijo e peta, um biscoito de polvilho, típico do lugar.

Tanto lá, como aqui, o apoio da Igreja. Em Mauá, o grupo da paróquia São Felipe e a presença do diácono Celso, dos mais antigos da região, igualmente mineiro. As apresentações na igreja São Luiz Gonzaga.

Em São Francisco, Maria das Dores, filha mais velha do ‘seo’ Mateus, ministra da capela na comunidade Tamandua, zona rural de São Francisco que, pela distância da cidade, nem sempre recebe a visita de um padre. Então é a ministra Maria das Dores quem puxa os terços e as orações.

No Natal, o documentário foi levado a São Francisco. A próxima apresentação pública será dia 18 de janeiro, no Galpão dos Bonecos, Vila Romana, capital. “Memória” vai informando, e na maior torcida, para que “Caminhos da Folia” seja um sucesso nacional.

NO AR – A entrevista de Thaís Morais e Dagliane Natiele, mais flashs do “Caminhos da Folia”, estão em www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto do Grupo

Crédito da foto 4 – Luca Dias Gonçalves (TV-Dgabc)

HOJE É O DIA DO SANTO REI

1 - Avô Mateus Rodrigues, 94 anos: fiel à cidade de São Francisco, mas conhecedor da formação de Mauá

2 - Grupo de foliões de Minas Gerais: reverência aos três

Reis Magos do São Francisco: Mateus Rodrigues, seu irmão Antonio e Zé Luiz, hoje folião de guia ou chefe da folia no lugar

3 - 3 de outubro de 2024, Teatro Municipal de Mauá, a equipe no palco e o público que prestigiou a estreia do documentário: Daniela Maciel (produtora local, a primeira à esquerda), Katia (intérprete de libras), Thaís Morais (diretora), Guilherme Stopa (diretor de fotografia), Dagliane Natiele (roteirista), Nathalia Lourenço (editora), Laís Efstathiadis (produtora executiva) e Cléber Martins (social media)

4 - Thais Morais e Dagliane Natiele, diretora e roteirista, no estúdio do DGABC-TV: apelo aos jovens de São Francisco, agradecimento à população de Mauá

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 12 de janeiro de 1995 – Edição 8908

CULTURA E LAZER – As formas de bonecos como o Sapo Chulé e o Sonic saiam de uma casa-oficina de Mauá.

O artesão Aldo Madeira recebia desenhos das indústrias e criava moldes tridimensionais.

Da casa saíram protótipos de moldes dos bonecos Feijãozinho, Mônica e Cascão.

RIO GRANDE DA SERRA – Diário nos bairros: Vila Arnould quer término de mini-hospital municipal na Rua Lavapés.

SÃO PAULO – Prefeitura fecha o Play Center.

MEMÓRIA – Santo André teve dos anos 10 aos 40 a indústria Álgida, fabricante de geladeiras que funcionavam com barras de gelo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Belém, Capital do Pará, fundada em 12 de janeiro de 1616.

No Estado de São Paulo, aniversaria Iporanga, na região de Itapetininga.

Pelo Brasil: Igreja Nova (AL) e Poconé (MT).

HOJE

Dia do Empresário Contábil

Batismo do Senhor

12 de janeiro

Tu és meu Filho amado, de ti eu me agrado.

Lucas, 3-15-16.21-22, in Folhinha do Sagrado Coração de Jesus (Paulus, Vozes, 2025).