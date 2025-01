Jamie Lee Curtis diz que sua casa provavelmente foi atingida pelos incêndios florestais em Los Angeles

A região em que Jamie Lee Curtis mora, em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi atingida pelos incêndios florestais que estão acontecendo na cidade. Nesta quarta-feira, dia 8, a atriz usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a falta de informações sobre o caso.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

Minha comunidade e possivelmente minha casa estão pegando fogo. A minha família está segura. Muitos dos meus amigos vão perder as suas casas. Muitas outras comunidades também. Há tantos relatórios conflitantes. Com toda a tecnologia parece haver pouca informação. POR FAVOR, PUBLIQUE FATOS! ISSO VAI AJUDAR QUEM SE PERGUNTA! É uma situação aterradora e estou grata aos bombeiros e a todos os bons samaritanos que estão a ajudar as pessoas a sair do caminho do incêndio. Os vizinhos cuidaram dos vizinhos. TODOS nós tomamos tudo como garantido porque estamos todos a viver as nossas vidas, mas quando isso atinge a nossa comunidade, é particularmente chocante, começa ela.

E continua:

A vida nos termos da vida. Se alguma vez houve necessidade do uso da frase MINHA MÃO NA TUA, é agora mesmo. Cuidem um do outro. Fique fora do caminho e deixe os bombeiros fazerem o seu trabalho. Reze se você acredita nisso e mesmo que não acredite, reze por aqueles que acreditam.

Jamie é conhecida por atuar na franquia de filmes Halloween, além de ter levado um Oscar por sua atuação em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.