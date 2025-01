Governador em exercício admite possibilidade de Cross regional

Felício Ramuth (PSD), governador em exercício, admitiu a possibilidade do Estado adotar a Cross (Central de Regulação de Ofertas de Saúde) regionalizado, com recorte para as sete cidades.

“Uma Cross regional sempre respeitando as filas e transparência para o melhor atendimento aos pacientes da região”, disse Ramuth, em resposta à pergunta do Diário.

O governador em exercício cumpriu agenda, ao lado do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), na sede da Rede Lucy Montoro, instalada no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde.

Na ocasião, foi apresentado o dispositivo robótico LokomatPro Sensation, utilizado na reabilitação de pacientes atendidos na instituição.