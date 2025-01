Depois de três meses, causa da morte de Liam Payne é confirmada

Após três meses, a causa da morte de Liam Payne foi confirmada. O cantor, de 31 anos de idade, morreu no dia 16 de outubro de 2024 após cair da sacada do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Segundo informações do jornal DailyMail, a causa médica foi politrauma, assinada pelo Doutor Roberto Victor Cohen. O exame toxicológico feito em Payne identificou no organismo do artista cocaína, crack e outras drogas.

De acordo com o Ministério Público da Argentina, cinco pessoas estão sendo investigadas pela morte de Liam: Gilda Martin e Esteban Grassi, gerente e recepcionista do hotel, acusadas de homicídio culposo, e Roger Nores.

Já Ezequiel Pereyra, que também trabalhava no hotel, e Braian Paiz, garçom do estabelecimento, SÃO acusados de fornecerem drogas ao artista. Brian foi preso no dia 3 de janeiro, acusado de ter fornecido cocaína ao cantor dois dias antes de sua morte.